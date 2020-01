Blick über das Gelände der Botschaft der USA.

Quelle: Maj. Charlie Dietz/Planetpix/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Nach der Tötung des iranischen Top-Generals Ghassem Soleimani in Iraks Hauptstadt Bagdad hat die dortige US-Botschaft ihre Staatsbürger zur sofortigen Ausreise aufgerufen. Von Reisen in den Irak sollte abgesehen werden, teilte Washingtons Vertretung mit. Auch die US-Botschaft solle gemieden werden.



Die Vertretung ist seit den Protesten am Dienstag ohnehin für den Publikumsverkehr geschlossen. Ein US-Drohnenangriff hatte am Donnerstagabend auch den irakischen Milizenführer Abu Mahdi al-Muhandis getötet.