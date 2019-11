Gordon Sondland bei seiner Anhörung im US-Kongress.

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa/Archivbild

Eine Woche nach seiner aufsehenerregenden Aussage vor dem US-Kongress zu den Impeachment-Ermittlungen gegen US-Präsident Donald Trump ist ein Schlüsselzeuge in Bedrängnis geraten. Drei Frauen werfen dem US-Botschafter bei der EU, Gordon Sondland, sexuelle Übergriffe vor, wie "ProPublica" und "Portland Monthly" in einem gemeinsam veröffentlichten Artikel berichten.



In einer Erklärung wies der 62-Jährige die Anschuldigungen zurück. Sie seien "zu politischen Zwecken" abgestimmt worden.