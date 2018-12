US-Präsident Donald Trump hat Vorfahren in Deutschland.

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

US-Präsident Donald Trump will nach Angaben von US-Botschafter Richard Grenell nach Deutschland kommen und den Heimatort seiner Vorfahren in Rheinland-Pfalz besuchen. "Ich weiß nicht wann, aber er hat mir gesagt, dass er kommen und den Heimatort seiner Familie sehen will", sagte Grenell.



Trumps Großeltern väterlicherseits stammten aus Kallstadt an der Weinstraße. Das Dorf mit seinen etwa 1.200 Einwohnern zählt zu den bekanntesten Weinorten in der Pfalz. Trump war noch nie dort.