Es gilt als ungewöhnlich für Diplomaten, sich so deutlich politisch zu äußern. Vorlieben für bestimmte Parteien oder Bewegungen werden öffentlich gemeinhin nicht gezeigt. Dies gilt als Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten. Entsprechend fielen die Reaktionen auf das Interview in Deutschland aus. SPD-Vize Thorsten Schäfer-Gümbel twitterte: "Europas Bürgerinnen und Bürger lassen sich von einem Trump-Vasallen nicht sagen, wie sie wählen sollen. Ein US-Botschafter, der sich derart in demokratische Auseinandersetzungen einmischt, ist einfach fehl am Platz."