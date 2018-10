Knobloch ist ehemalige Präsidentin des Zentralrats der Juden. Quelle: Lino Mirgeler/dpa

Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München, Charlotte Knobloch, wirft US-Botschafter Richard Grenell vor, mit seiner Agenda die Juden in Deutschland und die liberale Demokratie zu gefährden.



"Wenn Herr Grenell den Aufstieg von Anti-Establishment-Populisten in einem Land begrüßt, in dem die extreme Rechte ins Parlament eingezogen ist, fühlen wir Juden uns bedroht", sagt Knobloch dem "Spiegel". "Herr Grenell bedient sich derselben Sprache wie die AfD", so Knobloch weiter.