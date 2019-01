US-Botschafter Grenell wird für Drohbriefe kritisiert. Archivbild

Quelle: Daniel Bockwoldt/dpa

Im Streit um die Ostseepipeline Nord Stream 2 haben Oppositionspolitiker den amerikanischen Botschafter in Berlin, Richard Grenell, scharf kritisiert. Der Diplomat hatte den am Bau beteiligten deutschen Unternehmen in einem Schreiben mit US-Sanktionen gedroht.



Die Grünenchefin Annalena Baerbock nannte dies "unsäglich" und fügte hinzu: "Es ist keine Form von Demokratie, anderen Akteuren zu drohen." Auch die Linken kritisierten, es sei eine "unerträgliche Anmaßung und Erpressung".