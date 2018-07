Ryan Mendoza stellte Rosa Parks Haus in Berlin aus. Archivbild Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Das Haus der Bürgerrechtsaktivistin Rosa Parks (1913-2005) wird in den USA versteigert. Das zweistöckige Holzhaus mit Spitzdach könne bis zu 3 Millionen Dollar (etwa 2,6 Millionen Euro) einbringen, teilte das New Yorker Auktionshaus Guernsey's mit.



Parks gilt als Ikone der schwarzen US-Bürgerrechtsbewegung, seit sie sich 1955 weigerte, ihren Platz im Bus für einen Weißen zu räumen. Der in Berlin lebende Künstler Ryan Mendoza hatte das Haus vor dem Abriss gerettet und in Berlin ausgestellt.