Wald- und Buschbrand in Kalifornien.

Quelle: Kent Porter/The Press Democrat/dpa

Ein Wald- und Buschbrand im US-Bundesstaat Kalifornien hat sich wegen starker Winde in wenigen Stunden auf rund 4.000 Hektar ausgebreitet. Das Feuer bei Geyserville nördlich von San Francisco sei völlig außer Kontrolle, twitterte die örtliche Polizei.



Im Bezirk Sonoma wurde Medien zufolge für Hunderte Häuser eine Evakuierung angeordnet. Der Energieversorger Pacific Gas & Electric hatte gestern bekanntgegeben, in Teilen Nordkaliforniens zum zweiten Mal in diesem Monat den Strom abzuschalten.