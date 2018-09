Rettungskräfte stehen am Newcomb Hollow Beach bei Wellfleet. Quelle: Eric Williams/The Cape Cod Times/dpa

Ein Hai hat einen Schwimmer vor der Küste des US-Bundesstaates Massachusetts angegriffen und tödlich verletzt. Der Mann wurde nach der Attacke in der Nähe des Ortes Wellfleet in ein Krankenhaus gefahren und starb dort an seinen Wunden. Das teilte die zuständige Behörde über den Kurznachrichtendienst Twitter mit.



Lokalen Medien zufolge ignorierte der Mann die Warnschilder am Strand. Sie wiesen die Badenden darauf hin, dass die Gewässer vor Wellfleet Jagdgebiete für Weiße Haie seien.