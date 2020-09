Schäden nach Tornado in Nashville, Tennessee.

Quelle: Mark Humphrey/AP/dpa

Im US-Bundesstaat Tennessee sind infolge eines Tornados mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen und schwere Sachschäden entstanden. "Das ist ein tragischer Tag in unserem Staat", sagte der Gouverneur Bill Lee bei einer Pressekonferenz in Nashville. Der örtliche Fernsehsender WKRN sprach zudem von Dutzenden Verletzten.



Der Katastrophenschutz erklärte, bei rund 70.000 Menschen in Nashville und Umgebung sei der Strom ausgefallen. Lee sagte, Rettungskräfte seien in den betroffenen Gebieten in vollem Einsatz.