Die zweiköpfige Schlange verfügt auch über zwei Speiseröhren. Quelle: Uncredited/Wildlife Center of Virginia/dpa

In den USA ist eine seltene zweiköpfige Schlange entdeckt worden. Eine Privatperson habe das Tier in einem Garten in Woodbridge im Bundesstaat Virginia gefunden, berichteten mehrere Medien. Das Tier wurde ins Wildlife Center in Virginia gebracht.



Bei der Schlange der Gattung Nordamerikanischer Kupferkopf handele sich um ein Jungtier, dessen linker Kopf sich laut Wildlife Center mehr bewege als der rechte. Wilde zweiköpfige Schlangen seien extrem selten. Ihre Lebenserwartung sei eher gering.