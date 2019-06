Die Zahlen, die das Gun Violence Archive in den USA für das aktuelle Jahr bereithält, sind drastisch. 22.091 Vorfälle sind auf der Webseite am Samstagabend gezählt, 5.815 Tote, 11.114 Verletzte. Außerdem 150 "Mass shootings", das letzte davon am Freitag in Virginia Beach, wo ein Mann im Verwaltungsgebäude des Küstenorts zwölf Menschen tötete, bevor die Polizei den Täter selbst erschoss. 15 Jahre lang sei der 40-jährige Ingenieur ein angestellter der Behörde gewesen, teilte Polizeichef Jim Cervera mit. "Das ist der verheerendste Tag in der Geschichte von Virginia Beach", sagte Bürgermeisterin Bobby Dyer.