Sessions galt bereits seit längerem als Wackelkandidat. Als Justizminister wäre er eigentlich für die Ermittlungen in der Russland-Affäre verantwortlich gewesen. Während des Wahlkampfs hatte sich Sessions allerdings mit dem damaligen russischen Botschafter in Washington getroffen - und dies unter Eid stehend in einer Anhörung vor dem Senat verneint. Sessions hatte deswegen die Aufsicht über die Russland-Ermittlungen von Anfang an an seinen Stellvertreter Rod Rosenstein abgegeben - was Trump massiv missfiel. Mehr zu den Hintergründen hier.