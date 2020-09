Für ZDF-Korrespondent Theveßen ist Trumps Aufforderung an China "ein Strategiewechsel". "Er behauptet, dass er nach der amerikanischen Verfassung als Präsident tun darf, was er will. Das Impeachment-Verfahren dreht sich deshalb immer mehr darum, wie die Machtverhältnisse in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt sind - wie in einer Demokratie oder wie in einem autokratischen Regime."