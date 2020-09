Morrison war eine zentrale Figur in anderen Aussagen zu der Entscheidung von Trump, Militärhilfe für die Ukraine zurückzuhalten. Er habe schon seit "einiger Zeit" darüber nachgedacht, die Regierung zu verlassen, hieß es aus Regierungskreisen. Morrison wurde von dem ehemaligen Sicherheitsberater John Bolton für Themen wie schärfere Waffenkontrollen an Bord geholt. Später wurde er Trumps Topberater für Russland- und Europaangelegenheiten im Nationalen Sicherheitsrat. Dadurch kam Morrison mit Rudy Giuliani in Kontakt, dem persönlichen Anwalt Trumps.