Nach der starken Ankündigung von Nancy Pelosi, die amerikanische "Republik zu bewahren gegen Feinde von außen und innen", beginnt jetzt eine epische Schlacht. Die Demokraten müssen alles tun, um die Öffentlichkeit und eine Reihe republikanischer Senatoren davon zu überzeugen, dass Donald Trump seines Amtes enthoben werden muss, wenn sich die Verfehlungen nachweisen lassen. Es müssen nicht notwendigerweise Straftaten sein, denn in den Regeln des Amtsenthebungsverfahrens ist von "High Crimes and Misdemeanors" die Rede. Zu letzteren können eine ganze Reihe von Aktivitäten Trumps zählen, von der persönlichen Vorteilsnahme bis zu einer Aufforderung an eine fremde Regierung, gegen die Familie eines Mitbewerbers um das Amt des Präsidenten vorzugehen. Am Ende brauchen die Demokraten auch eine Zweidrittel-Mehrheit im Senat, also rund 20 republikanische Abweichler.



Selbst wenn dies gelingt oder wenn Trump - wie einst Richard Nixon - zurücktritt, könnte ein aufgerückter Präsident Pence seinen Amtsvorgänger Trump bis zum 20. Januar 2021 begnadigen. Wie immer es ausgeht, wird es die Wahl 2020 massiv beeinflussen - wie gesagt, eine epische Schlacht in einem tief polarisierten Land.

Bildquelle: ZDF