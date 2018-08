Quelle: imago

Die US-Demokraten haben nach eigenen Angaben einen versuchten Hackerangriff auf ihre Datenbank mit Informationen von Millionen Wählern im ganzen Land vereitelt. Wie aus Parteikreisen verlautete, wurde die demokratische Parteiführung am Dienstag über einen mutmaßlichen Hackerversuch in Kenntnis gesetzt. Daraufhin habe das Democratic National Committee die Behörden eingeschaltet. Informationen aus der Datenbank seien nicht nach draußen gelangt. Welche Drittpartei versucht habe, sich in das System zu hacken, sei unklar, hieß es.