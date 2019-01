Den internen Widerstand gegen ihre Rückkehr an die Parlamentsspitze überwand Pelosi auch mittels der Zusage, den Posten nur bis zum Jahr 2022 ausüben zu wollen. Doch auch wenn sie sich nochmal durchgesetzt hat - alle Kritiker in den eigenen Reihen komplett überzeugt hat die Politveteranin sicherlich nicht. Die Pelosi-Skepsis in Teilen der eigenen Partei hat mit ihrer relativ geringen Beliebtheit in der Bevölkerung zu tun. Zumindest teilweise ist dies wiederum das Ergebnis jahrelanger Stimmungsmache von Rechts. Konservative porträtieren die Ehefrau eines millionenschweren Finanz- und Immobilieninvestors, die seit mehr als 30 Jahren den Wahlkreis von San Francisco vertritt, als Inkarnation einer abgehobenen linken Elite.