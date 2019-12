Ein Kreuz auf einem Kirchturm. Symbolbild

Quelle: Friso Gentsch/dpa

Die Seligsprechung von US-Erzbischof Fulton John Sheen (1895-1979) verzögert sich. Wie die US-Diözese Peoria bekanntgab, ist die für den 21. Dezember angesetzte Seligsprechung auf Bitten einiger US-Bischöfe ausgesetzt worden. Darüber habe der Vatikan informiert.



Die Bischöfe forderten, dass die Personalie Sheen noch einmal eingehend geprüft werde. Der Grund dafür könnte eine Klage aus dem Jahr 2007 sein, in der Sheen vorgeworfen wird, in seiner Zeit als Bischof in New York einen Missbrauchsfall vertuscht zu haben.