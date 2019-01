Tesla streicht sieben Prozent seiner Stellen. Archivbild

Quelle: Christophe Gateau/dpa

Der US-Elektroautobauer Tesla plant, seine Beschäftigtenzahl um etwa sieben Prozent zu verringern. In einer Mitteilung an die Beschäftigten schrieb Firmenchef Elon Musk, dieser Schritt sei nötig, während gleichzeitig die Produktion des Model 3 erhöht werden solle. Mit dem Wagen will Tesla den Massenmarkt erobern.



Die Tesla-Aktie war gefallen, nachdem das Unternehmen die Preise seiner Fahrzeuge um 2.000 Dollar verringerte und Absatzzahlen veröffentlichte, die niedriger waren als erwartet.