Ein Treffen mit Trump ist bei Merkels Kurzbesuch in den USA nicht geplant. Nach Angaben eines deutschen Regierungssprechers hatte die US-Seite frühzeitig mitgeteilt, dass der Präsident an diesem Tag nicht in Washington sein werde. Trump will vor Absolventen der US Air Force Academy im US-Bundesstaat Colorado sprechen - fast 3.000 Kilometer von Harvard entfernt.