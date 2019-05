Angela Merkel an der US-Universität Harvard.

Quelle: Omar Rawlings/dpa

Kanzlerin Merkel hat die internationale Gemeinschaft zu einem Einsatz für Demokratie und Werte aufgerufen. Freiheit, Demokratie und Frieden seien nicht selbstverständlich, rief Merkel in einer emotionalen Rede unter dem Beifall von rund 20.000 Menschen an der US-Universität Harvard.



"Wenn wir die Mauern, die uns einengen, einreißen, wenn wir ins Offene gehen und Neuanfänge wagen, dann ist alles möglich." Sie betonte: "Fragen wir nicht zuerst, was nicht geht, sondern was möglich ist."