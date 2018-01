Sein Titelsong für den im Deutschen unter "Der Marshal" bekannten Western mit John Wayne (englischer Titel "True Grit") von 1969 wurde für einen Oscar nominiert. Im Film selbst spielte Campbell einen Ranger aus Texas. 2005 wurde er in die Hall of Fame für Countrymusik gewählt. Sieben Jahre später nahm er den Grammy für sein Lebenswerk entgegen. "Ich bin kein Countrysänger per se", sagte Campbell einst über sich selbst.