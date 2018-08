Simferopol auf der Schwarzmeer-Halbinsel Krim. Quelle: Hannibal Hanschke/dpa

Die baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen haben die Forderung des US-Außenministeriums an Russland zur Beendigung der Besetzung der Krim begrüßt. Die Außenministerien in Tallinn, Riga und Vilnius würdigten die Haltung der USA und deren Unterstützung der Souveränität und territorialen Integrität der Ukraine.



Außenminister Mike Pompeo hatte am Mittwoch erklärt, die USA würden die Annexion der ukrainischen Halbinsel nicht anerkennen und Moskau aufgefordert, die Besetzung zu beenden.