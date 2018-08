Die wachsenden Spannungen zwischen beiden Seiten haben bereits negative Auswirkungen auf die Arbeit vieler unserer Mitgliedsunternehmen. William Zarit, Chef der US-Handelskammer in China

"Populismus und Nationalismus werden überall in der Welt stärker, nicht nur in China, sondern auch in den USA", sagt der Wirtschaftsprofessor Zheng Chaoyu von der Volksuniversität zur Möglichkeit eines Boykotts. Er sorgt sich aber auch um den reibungslosen Ablauf in den globalen Lieferketten. Da wird ein Intel-Prozessor aus den USA nach China verschifft, in Chengdu in Südwestchina von einem chinesischen Subunternehmer für einen US-Computerhersteller in einen Laptop gebaut, der wiederum in die USA geliefert wird. "Die besondere Position Chinas als individuelles Land in den Lieferketten wird stark beeinflusst", warnt Zheng Chaoyu.



Sein Kollege Huang Weiping stimmt zu: "Natürlich werden globale Lieferketten beschädigt. Die Grundlage ist Vertrauen, und Trump hat dieses Vertrauen bereits gebrochen." So beschrieb die Sprecherin des Außenministeriums, Hua Chunying, den eskalierenden Handelsstreit auch als den größten "Vertrauenskiller" für die Weltwirtschaft, der den mühsam errungenen Schwung für eine globale Erholung bremse und die Grundlage des Wachstums destabilisiere.