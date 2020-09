Die Grenzmauer zwischen den USA und Mexiko. Archivbild.

Quelle: Emilio Espejel/AP/dpa

Die US-Regierung will DNA-Proben von Migranten nehmen lassen, die bei der illegalen Einreise festgenommen oder bereits in Internierungslagern festgehalten werden. Die genetischen Informationen sollen in einer nationalen Datenbank gespeichert werden, berichten US-Medien.



Wann genau die neuen Regeln in Kraft treten sollen und ob sie auch Kinder betreffen würden, die alleine die Grenze überqueren, ist noch unklar. Bürgerrechtler in den USA kritisierten die Pläne.