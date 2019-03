Am Sonntag war eine Boeing 737 Max 8 der Ethiopian Airlines in Äthiopien abgestürzt, 157 Menschen kamen ums Leben. Ersr im Oktober waren beim Absturz einer baugleichen Maschine der Fluglinie Lion Air in Indonesien 189 Menschen gestorben. Ethiopian Airlines erklärte, man habe sich dazu entschlossen, die übrigen vier Boeing 737 Max 8 als "zusätzliche Sicherheitsmaßnahme" am Boden zu lassen. In China wies die Luftfahrtbehörde CAAC Fluggesellschaften an, Flüge mit der Boeing 737 Max 8 vorübergehend einzustellen. Auch Indonesien verhängte ein Startverbot. Einige Fluggesellschaften lassen den Flieger ebenfalls am Boden.