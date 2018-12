Laut Studie könnte ein frühes Einschulungsalter ADHS begünstigen.

Nach der Einschulung erhalten die jüngsten Kinder in einer Klasse häufiger eine ADHS-Diagnose als ihre ältesten Mitschüler. Das berichten Forscher der Harvard Universität im "New England Journal of Medicine". Daten von über 400.000 Mädchen und Jungen wurden für die Studie ausgewertet.



Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung (ADHS) ist die häufigste psychische Erkrankung im Kinder- und Jugendalter. Die Betroffenen lassen sich leicht ablenken, sind impulsiv und oft motorisch unruhig.