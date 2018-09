Der Handelsstreit zwischen den USA und China nimmt kein Ende. Quelle: Marcio Jose Sanchez/AP/dpa

Im Handelskonflikt zwischen den USA und China könnte eine neue Welle von Sonderzöllen heranrollen. Am Morgen ist eine Frist abgelaufen, binnen derer die Öffentlichkeit Eingaben zu den geplanten US-Zöllen auf Warenimporte aus China im Wert von bis zu 200 Milliarden Dollar machen kann.



Es wäre die bisher weitreichendste Maßnahme in dem von den USA geführten Handelsstreit. Präsident Donald Trump hatte angedeutet, dass er so schnell wie möglich mit der Verhängung der Zölle beginnen will.