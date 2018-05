Der US-Schauspieler Donald Sutherland erhielt den Ehren-Oscar. Quelle: Chris Pizzello/Invision/AP/dpa

Der kanadische Schauspieler Donald Sutherland und die in Belgien geborene Regisseurin Agnes Varda sind in Hollywood mit einem Ehren-Oscar ausgezeichnet worden. Weitere Preisträger der "Governors Awards" sind in diesem Jahr der US-amerikanische Kameramann Owen Roizman und sein Landsmann Regisseur Charles Burnett.



Die Vergabe der Ehren-Oscars, die die langjährige Leistung eines Künstlers würdigen, wurde 2009 erstmals von der traditionellen Oscar-Show in Los Angeles, USA, abgekoppelt.