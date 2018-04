Er berate den Präsidenten, der ihm dann sage, was er zu tun habe. "Was glauben Sie was passieren würde, wenn es etwas Illegales ist? Dann werde ich ihm sagen, 'Herr Präsident, das ist illegal'. Und raten Sie, was er tun wird? Er würde sagen, 'Was wäre legal?'" Und dann würde über Alternativen diskutiert werden", sagte der Kommandeur des Strategischen Kommandos der Vereinigten Staaten. "So kompliziert ist das nicht." Hyten ergänzte: "Wer einen unrechtmäßigen Befehl ausführt, geht ins Gefängnis, der könnte den Rest seines Lebens im Gefängnis verbringen", erläuterte Hyten. "Unrechtmäßig" sei ein Befehl etwa, wenn dadurch unnötiges Leid verursacht werde oder keine Verhältnismäßigkeit gegeben sei.