Migranten warten darauf in den USA Asyl zu beantragen.

Quelle: Gregory Bull/AP/dpa

Die US-Regierung darf vorerst mit ihrer Politik weitermachen, wonach Asylbewerber für die Dauer ihres Verfahrens in den USA in Mexiko warten müssen. Ein Bundesrichter hatte in der vergangenen Woche eine einstweilige Verfügung erlassen, mit der die umstrittene Neuregelung außer Kraft gesetzt werden sollte.



Das Weiße Haus hatte dagegen Berufung eingelegt. Das Berufungsgericht gab dem Einwand des Weißen Hauses statt. In der kommenden Woche will das Gericht entscheiden, wie es weitergehen soll.