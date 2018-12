Otto Warmbier in einem Gericht in Nordkorea. Archivbild

Nordkorea soll wegen des Todes des Amerikaners Otto Warmbier mehr als 500 Millionen Dollar (rund 438 Millionen Euro) an die Familie des gestorbenen Studenten zahlen. Das entschied ein US-Bundesgericht in Washington. Nordkorea sei verantwortlich für die Folter, Geiselnahme und Tötung des Mannes, hieß.



2016 war der damals 21-Jährige in dem Land zu 15 Jahren Arbeitslager verurteilt worden. 2017 starb er kurz nach der Rückkehr in die USA. Die Eltern von Warmbier hatte Nordkorea verklagt.