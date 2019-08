Am Sonntagnachmittag ankerte der Supertanker immer noch vor Gibraltar an der Südspitze der iberischen Halbinsel. Das Schiff wartete dem "Gibraltar Chronicle" zufolge auf eine neue Besatzung. Die Behörden in Gibraltar und die britische Royal Navy hatten den Tanker am 4. Juli vor Gibraltar wegen des Verdachts auf illegale Öllieferungen an Syrien festgesetzt.



Der Name des Tankers wurde in den vergangenen Tagen überstrichen. Als neuer Name wurde "Adrian Darya 1" gewählt. Das britische Außenministerium betonte, der Iran müsse sich nun an seine Zusicherung halten, die Ladung nicht nach Syrien zu bringen.