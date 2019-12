Zuvor hatte der "Spiegel" über die bevorstehende Rückkehr des 53-Jährigen berichtet. Die US-Einwanderungsbehörde ICE habe den deutschen Behörden mitgeteilt, dass man Söring am Montagabend in eine Linienmaschine nach Frankfurt setzen werde, schrieb das Magazin am Samstag. Nach dem Nachtflug werde der 53-Jährige am Dienstagvormittag in Frankfurt landen. Söring könne ohne Polizeibegleitung fliegen. Das Auswärtige Amt wollte den Bericht auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur nicht kommentieren.



Der Sprecher von Sörings Unterstützern in Deutschland kündigte an, der 53-Jährige werde nach seiner Ankunft am Flughafen eine kurze Erklärung abgeben.