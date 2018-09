Viele Demokraten stimmen dem zu, ebenso viele Ökonomen. China ist berüchtigt dafür, seine Exporteure zu subventionieren und aus anderen Ländern Geschäftsgeheimnisse zu klauen. Der Hauptgrund für das Handelsdefizit der USA liegt aber nicht am schlechten Benehmen eines anderen Landes, sondern an den Amerikanern selbst: Sie geben viel Geld aus und sparen wenig. Dies zeigt sich an den Haushaltsdefiziten in Washington und den Schulden, die Amerikaner mit ihren Kreditkarten machen. Wenn man mehr ausgibt als man produziert, füllen Importe die Lücke.