Die Fronten im US-Haushaltsstreit sind weiterhin verhärtet.

Quelle: Jose Luis Magana/FR159526 AP/dpa

Zwei Wochen nach dem Beginn eines teilweisen Regierungsstillstandes in den USA wollen sich die Konfliktparteien erneut um eine Lösung des Haushaltsstreits bemühen. In kleinen Gruppen wollen Demokraten, Republikaner und Vertreter des Weißen Hauses versuchen, den Verhandlungsknoten zu lösen.



Präsident Donald Trump forderte die Demokraten erneut auf, auf seine Position einzuschwenken. Er besteht darauf, dass in dem Budget Mittel für den Bau einer Grenzmauer zu Mexiko enthalten sein sollen.