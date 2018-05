Generalleutnant Ben Hodges, Ex-Kommandeur in Europa. Archivbild Quelle: Ingo Wagner/dpa

Im Streit um die Höhe der Verteidigungsausgaben hat sich der Ex-Kommandeur der US Army in Europa, Generalleutnant Ben Hodges, zu Wort gemeldet. Er schlägt vor, Investitionen in die Infrastruktur auf die Verteidigungsausgaben anzurechnen. "Die NATO sollte Anreize dafür schaffen, dass die Mitglieder mehr Geld in ihr Verkehrsnetz stecken", sagte er der "FAS".



Die NATO-Staaten streben an, bis 2024 zwei Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Was das heißt, ist umstritten.