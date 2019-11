Anhörungen in Impeachment-Ermittlungen.

Quelle: Andrew Harnik/AP/dpa

Bei den Impeachment-Anhörungen in den USA hat Alexander Vindman, seine Kritik an den Aussagen von Präsident Donald Trump bei einem Telefonat mit dessen ukrainischem Kollegen Wolodymyr Selenskyj bekräftigt. Vindman ist Mitarbeiter des Nationalen Sicherheitsrates.



Auch die Mitarbeiterin von US-Vizepräsident Mike Pence, Jennifer Williams, erneuerte bei der Anhörung ihre Bedenken wegen des Telefonats. Trump bezeichnete die Anhörungen am Rande einer Kabinettssitzung im Weißen Haus als "eine Peinlichkeit für unsere Nation".