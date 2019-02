Einwanderer haben das Land zu dem gemacht, was es heute ist. Donald Trump hingegen fährt einen einwandererfeindlichen Kurs. Erst der Einreise-Stopp für ausgewählte Muslime. Hier haben sich vor allem Tech-Firmen, wie Google, Apple und Co., öffentlich gegen Trumps Politik geäußert, da durch den sogenannten "Muslim Ban" Mitarbeiter nicht mehr ins Land kommen durften. Als nächstes das Drama um die sogenannten "Dreamer": So werden die rund 700.000 illegalen Einwanderer, die als Kinder in die USA kamen und unter besonderem Schutz stehen, genannt. Als letztes und um der Forderung nach einer sechs Milliarden US-Dollar-teuren Grenzmauer zu Mexiko Nachdruck zu verleihen, lies die US-Regierung die Kinder mittelamerikanischer Asylsuchender von ihren Eltern trennen. Die Vereinten Nationen warfen den USA Menschenrechtsverletzungen vor. Auch Mexiko und die betroffenen mittelamerikanischen Länder aus denen die illegalen Einwanderer stammten, haben die Trennung der Familien öffentlich angeprangert.