Der Agrarchemie- und Pharmakonzern Bayer hat in den USA auch den dritten wichtigen Prozess um angeblich krebserregende Produkte der gekauften US-Tochter Monsanto verloren. Die Geschworenen-Jury im kalifornischen Oakland verurteilte das Unternehmen zu Schadenersatz in Höhe von über zwei Milliarden Dollar (1,78 Milliarden Euro) an die beiden Kläger.