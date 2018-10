Polizei vor der Tree of Life Synagoge in Pittsburgh. Quelle: Matt Rourke/AP/dpa

Der zuständige Staatsanwalt, Scott Brady, sagte am Sonntagabend (Ortszeit) in Pittsburgh, ein entsprechender Antrag auf US-Bundesebene sei gestellt worden. Der Verdächtige Robert Bowers ist in 29 Punkten angeklagt worden. Er soll am heutigen Montag erstmals vor Gericht erscheinen.