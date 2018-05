Siemens äußerte sich nicht zu der US-Anklage. Quelle: Tobias Hase/dpa

Das US-Justizministerium klagt drei Chinesen an, Cyber-Attacken auf den deutschen Großkonzern Siemens und zwei weitere Unternehmen verübt zu haben. Bei den Hackern handele es sich um Gründer, Manager und Mitarbeiter der chinesischen Firma Guangzhou Bo Yu Information Technology Company Limited, heißt es in der Anklageschrift.



Siemens sollen unter anderem im Jahr 2015 rund 407 Gigabyte an geschützten Daten entwendet worden sein. Siemens äußerte sich nicht zu der Anklage.