Sonderermittler Robert Mueller in Washington. Archivbild

Quelle: Carolyn Kaster/AP/dpa

Das US-Justizministerium hat dem früheren Sonderermittler Robert Mueller Richtlinien für seine Aussage im Kongress mit auf den Weg gegeben. Mueller solle sich strikt an die bereits veröffentlichte Version seines Ermittlungsberichts halten. Das schrieb das Ministerium in einem Brief.



Insbesondere solle er sich nicht zu aus dem Text herausredigierten Passagen äußern, etwa zu Material aus noch laufenden Ermittlungen, nicht betroffenen Dritten und Amtsvorrechten von Präsident Donald Trump.