Das arktische Meereis nimmt in jedem Monat des Jahres ab und wird immer dünner. Wenn die globale Erwärmung bei 1,5 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau stabilisiert wird, wäre der Arktische Ozean nur einmal in hundert Jahren im September - dem Monat mit dem geringsten Eis - eisfrei. Wenn die globale Erwärmung zwei Grad erreicht, könnte dieses Phänomen alle drei Jahre auftreten.



Der seit vielen Jahren gefrorene Permafrost taut auf. Auch wenn die globale Erwärmung auf deutlich unter zwei Grad Celsius begrenzt bleibt, werden bis 2100 rund ein Viertel der oberen Schicht des weltweiten Permafrostes auftauen. Bei weiter stark steigenden Treibhausgas-Emissionen ist es möglich, dass rund 70 Prozent dieses oberen Permafrostes verloren gehen könnten.



Arktischer Frost und Permafrost auf der nördlichen Erdhalbkugel enthält große Mengen an altem Kohlenstoff und könnte die Konzentration von Treibhausgasen in der Atmosphäre deutlich erhöhen, wenn es zum Auftauen kommt. Es ist unklar, ob der auftauende arktische Permafrost bereits begonnen hat, Kohlendioxid oder Methan in größerem Umfang freizusetzen.



Quelle: Reuters

Bildquelle: Alfred-Wegener-Institut / Torsten Sachs