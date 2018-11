Knapp gescheitert ist dagegen wohl Stacey Abrams, die in Georgia zur ersten schwarzen Gouverneurin der US-Geschichte gewählt werden wollte. Das Ergebnis stand allerdings noch aus. In Florida verlor ihr demokratischer Parteifreund Andrew Gillum das Rennen um den Gouverneursposten. Er wäre der erste schwarze Gouverneur dieses US-Staates geworden. In Idaho unterlag die Ureinwohnerin Paulette Jordan deutlich dem Republikaner Brad Little. Dagegen schaffte es Jared Polis in Colorado, als erster offen homosexueller Mann zum Gouverneur eines US-Staates gewählt zu werden.



Nach einer Reuters/Ipsos-Umfrage votierten 55 Prozent der Wählerinnen für die Demokraten, vor vier Jahren waren es nur 49 Prozent. Nach der Berechnung des Senders CNN ziehen 96 Frauen in die Kammer des US-Parlaments ein. 65 Amtsinhaberinnen konnten ihre Sitze verteidigen, 31 Kandidatinnen wurden neu gewählt. Der bisherige Frauen-Rekord lag laut Forschungsdienst des US-Kongresses bei 85 in den Jahren 2015 bis 2017. Insgesamt hat das Repräsentantenhaus 435 Sitze. Die klare Mehrheit der siegreichen Frauen trat laut CNN für die Demokraten an.