Facebook-Chef Mark Zuckerberg soll im US-Kongress aussagen. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Facebook-Konzernchef Mark Zuckerberg wird am 11. April im US-Kongress aussagen. Diese Anhörung biete eine wichtige Möglichkeit, Licht in das Dunkel um private Nutzerdaten zu bringen, hieß es in Washington aus dem Ausschuss für Energie und Handel.



Man wolle wissen, wie Facebook mit diesen Daten umgehe. Facebook und Zuckerberg persönlich stehen unter anderem wegen des Datenskandals um Cambridge Analytica unter enormem Druck. Zuckerberg selbst zeigt sich seit dem Jahreswechsel selbstkritisch.