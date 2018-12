James Mattis wirft Putin versuchte Einmischung vor. Archivbild

Russland hat laut US-Verteidigungsminister James Mattis versucht, Einfluss auch auf die jüngsten US-Kongresswahlen zu nehmen. Mattis sagte mit Blick auf Kremlchef Putin: "Er hat wieder versucht, in unseren Wahlen im letzten Monat herumzupfuschen. Und wir sehen anhaltende Versuche in diese Richtung." Er machte keine Angaben, wie diese Einmischungsversuche ausgesehen haben sollen.



Mattis übte auch Kritik an dem Vorgehen Putins in der Ukraine-Krise. Dieses führe dazu, dass die Nato aufrüste.