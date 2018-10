Der «Mega Millions»-Jackpot ist prall gefüllt. Quelle: Erik S. Lesser/EPA/dpa

Angesichts eines Kaufansturms ist in den USA der Jackpot der Lotterie "Mega Millions" auf 970 Millionen Dollar erhöht worden. Erst am Mittwoch war die Gewinnsumme auf 900 Millionen festgelegt worden. Daraufhin wurden so viele Lottoscheine verkauft, dass die Summe erhöht wurde.



Der Jackpot wäre der zweitgrößte Lottogewinn in der US-Geschichte. Vor zwei Jahren gingen 1,6 Milliarden an drei Gewinner. Großer Gewinner wäre auch der Fiskus, der circa die Hälfte des Gewinns als Steuern einstreicht.