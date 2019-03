Die Boeing-Aktie schloss mit einem Minus von 5,4 Prozent.

Quelle: Richard Drew/AP/dpa

Boeing hat einen Teil seiner im Zuge eines tödlichen Flugzeugabsturzes in Äthiopien erlittenen Kursverluste an der Börse wieder aufgeholt. Die Aktien des US-Luft- und Raumfahrtriesen schlossen mit einem Minus von 5,4 Prozent. Zum Auftakt des US-Handels war der Kurs um 13 Prozent gesunken, so dass zeitweise über 30 Milliarden Dollar eingebüßt wurden.



Der zweite Absturz einer Boeing 737 Max 8 binnen Monaten sorgte für Zweifel an der Sicherheit des Flugzeugtyps und machte Anleger nervös.